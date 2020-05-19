В Пензенской области планируется ввести региональные доплаты работникам медучреждений Медицина

Пенза, 19 мая 2020. PenzaNews. Региональные доплаты планируется установить в Пензенской области работникам медицинских учреждений, не подпадающим под действие постановлений правительства России №415 и №484, но непосредственно контактирующим с гражданами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция или с биоматериалом зараженных людей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На первом этапе на эти цели из бюджета области намечено направить 27,6 млн. рублей.

Читайте также

В Пензенской области число заразившихся коронавирусом медработников достигло 78

Предполагается, что региональные выплаты получат судмедэксперты, патологоанатомы, средний медперсонал и санитары ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы»; врачи, биологи и медсестры вспомогательных подразделений учреждений здравоохранения, включая кабинеты проведения МРТ, УЗИ и других видов диагностики; медицинские дезинфекторы; буфетчицы, уборщики служебных помещений и кастелянши; а также водители автомобилей, перевозящих больных и медперсонал, контактировавший с зараженными лицами.

Проект соответствующего постановления в настоящее время проходит процедуру согласования.

Ожидается, что размер выплат и биологам составит 23 тыс. 800 рублей в месяц, среднему медперсоналу — 11 тыс. 900 рублей, младшему медицинскому и вспомогательному персоналу — 6 тыс. рублей.