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АКТУАЛЬНО В Пензенской области зафиксировано 1 тыс. 317 случаев заражения коронавирусом, 944 человека выздоровели, 12 пациентов умерли

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у двоих детей

12:24 | 20.05.2020 | Медицина

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Пенза, 20 мая 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена в Пензенской области за последние сутки у двоих детей в возрасте 4 и 5 лет, а также у 70 взрослых. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в среду, 20 мая.

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у двоих детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что в Пензе за день зарегистрировано 32 случая заражения COVID-19, в Бессоновском районе — шесть, в Заречном — пять, в Пензенском районе — четыре, в Городищенском, Земетчинском, Нижнеломовском — по три, в Кузнецке, Белинском и Сосновоборском районах — по два, в Шемышейском, Лопатинском, Малосердобинском, Башмаковском, Наровчатском, Неверкинском, Сердобском и Спасском — по одному.

В сообщении добавляется также, что среди инфицированных есть двое жителей других регионов — Московской и Челябинской областей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 20 мая в Пензенской области зарегистрировано 1 тыс. 317 случаев заражения коронавирусом. Общее количество выздоровевших — 944 человека. За весь период умерли 12 пациентов.

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