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АКТУАЛЬНО В Пензенской области зафиксировано 1 тыс. 317 случаев заражения коронавирусом, 944 человека выздоровели, 12 пациентов умерли

В Пензенской области за сутки подтверждено 72 случая заражения коронавирусом, 83 человека выздоровели

10:40 | 20.05.2020 | Медицина

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Пенза, 20 мая 2020. PenzaNews. 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 83 человека. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра при правительстве России, актуальные на 10.35 среды, 20 мая.

В Пензенской области за сутки подтверждено 72 случая заражения коронавирусом, 83 человека выздоровели. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 1 тыс. 317 случаев заражения COVID-19. Общее количество выздоровевших — 944 человека. За весь период умерли 12 пациентов.

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В России зафиксировано 308 тыс. 705 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 764 человек.

За весь период в стране выздоровели 85 тыс. 392 человека, из них 9 тыс. 262 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 2 тыс. 972, за сутки скончались 135 пациентов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

С 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте.

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