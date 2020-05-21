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АКТУАЛЬНО В Пензенской области зафиксировано 1 тыс. 400 случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 2 человека выздоровели, 13 пациентов умерл

В Пензенской области большинство заразившихся коронавирусом болеют в легкой форме — Чижова

18:16 | 21.05.2020 | Медицина

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Пенза, 21 мая 2020. PenzaNews. Большинство граждан, заразившихся COVID-19 в Пензенской области, легко переносят коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения региона Оксана Чижова.

В Пензенской области большинство заразившихся коронавирусом болеют в легкой форме — Чижова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В основном, то есть 80%, проходит все-таки в легкой форме, особенно у детского населения», — сказала она в ходе прямой линии, трансляция которой велась в аккаунте губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в Instagram в четверг, 21 мая.

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Оксана Чижова добавила, что, по имеющейся у нее информации, примерно в 16% зарегистрированных на территории региона случаев у носителей COVID-19 не наблюдается каких-либо симптомов.

По ее словам, повышенный риск смерти при коронавирусе имеют люди преклонного возраста с тяжелыми заболеваниями.

«Это старшее поколение, которое имеет тяжелые сопутствующие заболевания. Как правило, это бронхиальная астма, это сахарный диабет инсулинозависимый, ожирение [...] и, соответственно, сердечно-сосудистые заболевания», — пояснила и.о. министра.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 21 мая в Пензенской области зарегистрировано 1 тыс. 400 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее количество выздоровевших — 1 тыс. 2 человека. Умерли 13 пациентов.

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