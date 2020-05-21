В Пензенской области за сутки зарегистрированы 83 случая заражения коронавирусом и один летальный исход Медицина

Пенза, 21 мая 2020. PenzaNews. Рекорд по числу зарегистрированных за сутки новых случаев заражения коронавирусом побит в Пензенской области: по состоянию на утро четверга, 21 мая, подтвержден диагноз еще у 83 человек, при этом предыдущий максимум был обновлен 19 мая, когда стало известно об инфицировании 73 граждан. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра при правительстве России.

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Общее число случаев заражения COVID-19 в Пензенской области достигло 1 тыс. 400.

За последние сутки зарегистрирован один летальный исход. Число умерших пациентов с коронавирусом увеличилось в регионе до 13 человек.

В Пензенской области за сутки выздоровели 58 человек, у которых ранее был выявлен коронавирус. Общее количество поправившихся пациентов — 1 тыс. 2.

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В России зафиксировано 317 тыс. 554 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 849 человек.

Общее число выздоровевших — 92 тыс. 681, за сутки поправились 7 тыс. 289 человек.

Количество умерших увеличилось до 3 тыс. 99, за сутки скончались 127 пациентов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

С 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте.