EN
20:29:33 Четверг, 21 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области зафиксировано 1 тыс. 400 случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 2 человека выздоровели, 13 пациентов умерл

В Пензенской области за сутки зарегистрированы 83 случая заражения коронавирусом и один летальный исход

11:06 | 21.05.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 21 мая 2020. PenzaNews. Рекорд по числу зарегистрированных за сутки новых случаев заражения коронавирусом побит в Пензенской области: по состоянию на утро четверга, 21 мая, подтвержден диагноз еще у 83 человек, при этом предыдущий максимум был обновлен 19 мая, когда стало известно об инфицировании 73 граждан. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра при правительстве России.

В Пензенской области за сутки зарегистрированы 83 случая заражения коронавирусом и один летальный исход. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Общее число случаев заражения COVID-19 в Пензенской области достигло 1 тыс. 400.

За последние сутки зарегистрирован один летальный исход. Число умерших пациентов с коронавирусом увеличилось в регионе до 13 человек.

В Пензенской области за сутки выздоровели 58 человек, у которых ранее был выявлен коронавирус. Общее количество поправившихся пациентов — 1 тыс. 2.

Читайте также

Белозерцев надеется, что по итогам этой недели появятся основания для ослабления ограничений

В России зафиксировано 317 тыс. 554 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 849 человек.

Общее число выздоровевших — 92 тыс. 681, за сутки поправились 7 тыс. 289 человек.

Количество умерших увеличилось до 3 тыс. 99, за сутки скончались 127 пациентов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

С 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
Белозерцев заявил, что понимает торговцев, которым нужно «зарабатывать копейку» на Центральном рынке В пруду под Пензой обнаружен автомобиль «Maserati»
В Пензенской области большинство заразившихся коронавирусом болеют в легкой форме — Чижова В Пензе молодой мужчина перевел неизвестным более 370 тыс. рублей
Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета региона за 2019 год пройдут 27 мая Пристрой к детсаду в Бессоновке возведет компания из Дагестана
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама