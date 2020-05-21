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АКТУАЛЬНО В Пензенской области зафиксировано 1 тыс. 400 случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 2 человека выздоровели, 13 пациентов умерл

В Пензенской области за четыре месяца 2020 года от пневмонии умерли 58 человек

15:33 | 21.05.2020 | Медицина

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Пенза, 21 мая 2020. PenzaNews. 58 человек умерли от пневмонии в Пензенской области за первые четыре месяца 2020 года, в том числе 24 — в апреле. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения региона Оксана Чижова.

В Пензенской области за четыре месяца 2020 года от пневмонии умерли 58 человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В прошлом году за четыре месяца умерли 29 человек, а вот в 2018 году за этот период умерли 78», — сказала она в ходе прямой линии, трансляция которой велась в аккаунте губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в Instagram в четверг, 21 мая.

Оксана Чижова отметила, что при установлении причины смерти учитываются результаты лабораторных исследований и вскрытия.

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По ее словам, для того, чтобы летальный исход был учтен в статистике по коронавирусу, инфицирование COVID-19 обязательно должно быть подтверждено лабораторно.

И.о. министра уточнила, что в настоящее время в больницах Пензенской области получают лечение 2 тыс. 489 пациентов с пневмонией.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 20 марта губернатор Иван Белозерцев проинформировал, что в Пензенской области от пневмонии в 2018 году умерли 109 человек, в 2019 — 87.

По состоянию на 21 мая 2020 года в регионе зарегистрировано 1 тыс. 400 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее количество выздоровевших — 1 тыс. 2 человека. Умерли 13 пациентов.

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