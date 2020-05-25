Более половины выявленных в регионе случаев коронавируса приходится на Пензу Медицина

Пенза, 25 мая 2020. PenzaNews. 51,3% случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, зарегистрированных в Пензенской области, приходится на Пензу, при этом наблюдается активное смещение заболеваемости в районы. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин.

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«Наиболее пораженные муниципальные образования, кроме Пензы, — это Шемышейский, Лунинский, Бессоновский, Белинский, Малосердобинский, Башмаковский, Пензенский районы, имеющие наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения», — сказал он в ходе совещания в правительстве региона в понедельник, 25 мая.

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Михаил Перекусихин добавил, что по абсолютному количеству зарегистрированных случаев заражения коронавирусом к неблагополучным территориям также относятся Каменский, Нижнеломовский, Городищенский районы и город Кузнецк.

«Рост заболеваемости в районах [идет] прежде всего за счет регистрации парных и групповых очагов по месту жительства», — отметил руководитель управления Роспотребнадзора.

По его словам, эпидситуация по новой коронавирусной инфекции в Пензенской области остается неблагополучной: уровень заболеваемости составляет 115,6 на 100 тыс. населения, по числу выявленных случаев регион находится на 36 месте в России.