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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 1 тыс. 803 случая заражения коронавирусом, 1 тыс. 255 человек выздоровели, 15 пациентов умерли

Более половины выявленных в регионе случаев коронавируса приходится на Пензу

09:55 | 25.05.2020 | Медицина

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Пенза, 25 мая 2020. PenzaNews. 51,3% случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, зарегистрированных в Пензенской области, приходится на Пензу, при этом наблюдается активное смещение заболеваемости в районы. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин.

Более половины выявленных в регионе случаев коронавируса приходится на Пензу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Наиболее пораженные муниципальные образования, кроме Пензы, — это Шемышейский, Лунинский, Бессоновский, Белинский, Малосердобинский, Башмаковский, Пензенский районы, имеющие наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения», — сказал он в ходе совещания в правительстве региона в понедельник, 25 мая.

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Михаил Перекусихин добавил, что по абсолютному количеству зарегистрированных случаев заражения коронавирусом к неблагополучным территориям также относятся Каменский, Нижнеломовский, Городищенский районы и город Кузнецк.

«Рост заболеваемости в районах [идет] прежде всего за счет регистрации парных и групповых очагов по месту жительства», — отметил руководитель управления Роспотребнадзора.

По его словам, эпидситуация по новой коронавирусной инфекции в Пензенской области остается неблагополучной: уровень заболеваемости составляет 115,6 на 100 тыс. населения, по числу выявленных случаев регион находится на 36 месте в России.

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