В Пензенской области 42% заразившихся коронавирусом составляют пенсионеры Медицина

Пенза, 25 мая 2020. PenzaNews. 42% заразившихся новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Пензенской области составляют пенсионеры, которые лидируют в социальной структуре заболевших. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин.

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«Работники недекретированных профессий, включая сферу культуры, — 14,8%; персонал медорганизаций — 16,1%, неработающие — 15%, студенты — около 5%», — сказал он в ходе совещания в правительстве региона в понедельник, 25 мая.

По словам Михаила Перекусихина, в Пензенской области по-прежнему наблюдается тенденция увеличения доли населения трудоспособного возраста в общем количестве заразившихся.

Он уточнил, что лица в возрасте 20–49 лет составляют 36,6% от общего числа инфицированных, 50–59 лет — 20,7%.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора добавил также, что количество детей до 14 лет, заразившихся коронавирусом, достигло 51.