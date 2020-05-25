Оксана Чижова прокомментировала алгоритм лечения пациентов с коронавирусом на дому Медицина

Пенза, 25 мая 2020. PenzaNews. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова прокомментировала алгоритм лечения на дому пациентов с легкой формой внебольничной пневмонии, в том числе при подтвержденном анализе на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, на который медицинские учреждения региона перешли с 15 мая.

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«С 21 апреля с учетом большого поступления пациентов с внебольничными пневмониями у нас осуществляется поэтапный переход к оказанию медицинской помощи [больным] легкой степени тяжести на дому. [...] С 15 мая мы перешли к организации оказания медицинской помощи пациентам легкой формы внебольничной пневмонии на дому с определенным мониторингом ситуации каждый день», — пояснила она в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 25 мая.

Оксана Чижова добавила, что утвержденный алгоритм предусматривает назначение специализированного лечения уже при первых признаках ОРВИ и обязательное проведение компьютерной томографии (КТ) взрослым на четвертый день.

«Как мы видим на практике, именно на 4–5 день идет развитие внебольничной пневмонии», — отметила она.

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И.о. министра уточнила, что в государственных учреждениях здравоохранения Пензенской области задействовано восемь компьютерных томографов, в частных — два.

«Доставка пациентов на обследование и обратно до дома в случае отсутствия показаний для госпитализации осуществляется медицинской организацией, которая обслуживает население, в сопровождении медицинского работника», — сказала Оксана Чижова, обратив внимание на то, что при необходимости госпитализации больного его доставляет в стационар бригада скорой помощи.

Она подчеркнула, что проходящий лечение на дому пациент также подлежит немедленной госпитализации при появлении признаков ухудшения состояния.

Кроме того, по словам Оксаны Чижовой, в обязательном порядке производится госпитализация пациентов старше 65 лет, в том числе если пневмония протекает у них в легкой форме.