В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у девятерых детей Медицина

Пенза, 27 мая 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена в Пензенской области за последние сутки у девятерых детей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в среду, 27 мая.

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«Подтвержденных случаев COVID-19 — 1 тыс. 980. Новых выявленных — 88. Пациенты — дети: 16 лет; 9 лет; 6 лет; 7 лет; 17 лет; 2 года; 9 лет; 2 года; 13 лет. Остальные пациенты — от 18 до 97 лет», — уточняется в тексте.

В нем поясняется, что за последние сутки 30 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензе, 15 — в Пензенском районе, 10 — в Заречном, пять — в Каменском районе, четыре — в Белинском, три — в Городищенском, по два — в Тамалинском, Кузнецком, Камешкирском, Шемышейском, Сердобском районах и Кузнецке, по одному — в Нижнеломовском, Земетчинском, Башмаковском, Спасском, Лунинском, Малосердобинском, Бековском, Колышлейском — по одному, а также подтвержден диагноз у жителя Московской области.