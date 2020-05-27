В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 17 Медицина

Пенза, 27 мая 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области за последние сутки до 17 человек — зарегистрировано еще два летальных исхода. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.35 среды, 27 мая.

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За сутки в регионе зарегистрировано 88 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период их подтверждено 1 тыс. 980.

Общее число выздоровевших в Пензенской области — 1 тыс. 481. При этом за последние сутки зарегистрировано рекордное число поправившихся пациентов — 116 человек.

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В России зафиксировано 370 тыс. 680 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 338 человек.

За весь период в стране выздоровели 142 тыс. 208 человек, из них 11 тыс. 79 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 3 тыс. 968, за сутки зарегистрирован 161 летальный исход.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.