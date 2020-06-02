«К-Модуль» выполнит монтаж 12 ФАПов в Пензенской области Медицина

Пенза, 2 июня 2020. PenzaNews. Компания «К-Модуль», зарегистрированная во Владимирской области, осуществит поставку и монтаж 12 модульных фельдшерско-акушерских пунктов в Пензенской области в рамках национального проекта «Здравоохранение». Это следует из сведений, размещенных на официальном портале госзакупок.

Фото: Health.pnzreg.ru

Возведение одного ФАПа обойдется федеральному и региональному бюджетам в 2 млн. 880 тыс. рублей, всех объектов — в 34 млн. 560 тыс. рублей.

Всего с организацией заключено восемь контрактов.

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Так, пензенская районная больница выступила заказчиком на поставку и монтаж трех фельдшерско-акушерских пунктов: в селе Ермолаевка, на станциях Ардым и Кривозеровка; лунинская районная больница — двух (в селах Болотниково и Старая Кутля), колышлейская районная больница — двух (в деревне Названовка и селе Халтурино).

Кроме того, в рамках контракта с земетчинской районной больницей будет возведен ФАП в Морсово, с никольской райбольницей — в селе Базарная Кеньша, с сосновоборской участковой больницей — в Маркино, с мокшанской райбольницей — в деревне Заречной, с кузнецкой межрайонной больницей — в селе Лапшово.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области, четыре ФАПа будет смонтировано в первой половине июня. В частности, на завершающем этапе находятся работы на станции Ардым, где до этого никогда не было фельдшерско-акушерского пункта.