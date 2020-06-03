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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 2 тыс. 585 случаев заражения коронавирусом, 2 тыс. 48 человек выздоровели, 22 пациента умерли

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у троих детей

13:18 | 03.06.2020 | Медицина

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Пенза, 3 июня 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 за последние сутки подтверждена в Пензенской области у 83 человек, в том числе у троих детей в возрасте 2, 5 и 16 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в среду, 3 июня.

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у троих детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что за сутки 35 случаев инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе, 20 — в Пензенском районе, восемь — в Бессоновском, по два — в Городищенском, Колышлейском, Нижнеломовском, Земетчинском и Шемышейском, по одному — в Башмаковском, Никольском, Кузнецком, Бековском, Вадинском, Каменском, Спасском, Лопатинском и Мокшанском, а также коронавирус подтвержден у жителя Ульяновской области.

«Находятся под наблюдением 5 тыс. 690 человек», — добавляется в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 3 июня в Пензенской области зарегистрировано 2 тыс. 585 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 2 тыс. 48 человек. За весь период умерли 22 пациента.

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