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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 2 тыс. 585 случаев заражения коронавирусом, 2 тыс. 48 человек выздоровели, 22 пациента умерли

В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 22

10:40 | 03.06.2020 | Медицина

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Пенза, 3 июня 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области за последние сутки до 22 человек — зарегистрировано еще два летальных исхода. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.35 среды, 3 июня.

В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 22. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

За сутки в регионе зарегистрировано 83 новых случая заражения коронавирусом, за весь период их подтверждено 2 тыс. 585.

Общее число выздоровевших в Пензенской области — 2 тыс. 48. За последние сутки выписаны 82 человека.

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В России зафиксировано 432 тыс. 277 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 536 человек.

За весь период в стране выздоровели 195 тыс. 957 человек, из них 8 тыс. 972 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 5 тыс. 215, за сутки зарегистрировано 178 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.

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