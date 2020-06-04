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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 2 тыс. 669 случаев заражения коронавирусом, 2 тыс. 132 человека выздоровели, 24 пациента умерли

В Малосердобинском районе за сутки подтвержден 21 случай заражения коронавирусом

13:44 | 04.06.2020 | Медицина

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Пенза, 4 июня 2020. PenzaNews. 21 случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 из 84, подтвержденных за последние сутки в Пензенской области, зарегистрирован на территории Малосердобинского района. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в четверг, 4 июня.

В Малосердобинском районе за сутки подтвержден 21 случай заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем добавляется, что 29 случаев инфицирования зафиксировано в Пензе, по шесть — в Пензенском и Бессоновском районах, пять — в Заречном, по три — в Кузнецке и Нижнеломовском районе, по два — в Городищенском и Лунинском, по одному — в Никольском, Шемышейском, Сосновоборском, Сердобском, Каменском и Колышлейском, а также коронавирус подтвержден у жителя Московской области.

«Пациенты-дети: 7 лет; 5 лет; 1 год. Остальные заболевшие от 22 до 87 лет», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что под медицинским наблюдением находятся 5 тыс. 930 человек.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 4 июня в Пензенской области зарегистрировано 2 тыс. 669 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 2 тыс. 132 человека. За весь период умерли 24 пациента.

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