В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 24 Медицина

Пенза, 4 июня 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области за последние сутки до 24 человек — зарегистрировано еще два летальных исхода. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.35 четверга, 4 июня.

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За сутки в регионе зарегистрировано 84 новых случая заражения коронавирусом, за весь период их подтверждено 2 тыс. 669.

Общее число выздоровевших в Пензенской области — 2 тыс. 132. За последние сутки выписаны 84 человека.

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В России зафиксировано 441 тыс. 108 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 831 человека.

За весь период в стране выздоровели 204 тыс. 623 человека, из них 8 тыс. 666 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 5 тыс. 384, за сутки зарегистрировано 169 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.