В Пензенской области более 6 тыс. человек находятся под меднаблюдением из-за коронавируса Медицина

Пенза, 13 июня 2020. PenzaNews. Число людей, находящихся под медицинским наблюдением из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Пензенской области, превысило 6 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в субботу, 13 июня.

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«Находятся под наблюдением 6 тыс. 83 человека, сняты с наблюдения 14 тыс. 661», — уточняется в тексте.

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В нем напоминается, что за весь период в Пензенской области зарегистрировано 3 тыс. 634 тыс. случаев заражения COVID-19, из них 99 подтверждено за последние сутки.

«Пациенты от 18 до 85 лет», — отмечается в сообщении.

В нем добавляется, что за сутки 85 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Пензе, три — в Пензенском районе, по два — в городе Кузнецке и Малосердобинском районе, по одному — в Камешкирском, Лунинском, Каменском, Мокшанском, Шемышейском, Кузнецком и Бессоновском.