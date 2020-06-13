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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 3 тыс. 634 случая заражения коронавирусом, 2 тыс. 850 человек выздоровели, 30 пациентов умерли

В Пензенской области подтверждено 99 новых случаев заражения коронавирусом, число умерших достигло 30

10:50 | 13.06.2020 | Медицина

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Пенза, 13 июня 2020. PenzaNews. 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 и два летальных исхода зарегистрированы в Пензенской области за последние сутки. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.45 субботы, 13 июня.

В Пензенской области подтверждено 99 новых случаев заражения коронавирусом, число умерших достигло 30. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Общее число случаев заражения COVID-19 на территории региона достигло 3 тыс. 634. За весь период умерли 30 пациентов с коронавирусом.

Количество выздоровевших в Пензенской области увеличилось до 2 тыс. 850, в том числе за последние сутки выписаны 27 пациентов.

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В России зафиксировано 520 тыс. 129 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 706 человек.

За весь период в стране выздоровели 274 тыс. 641 человек, из них 5 тыс. 271 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 6 тыс. 829, за сутки зарегистрировано 114 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители должны носить маски в общественных местах. Действие введенных в регионе ограничений продлено по 21 июня.

Вместе с тем 1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений.

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