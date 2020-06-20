Одна из победительниц пензенского конкурса профмастерства среди врачей получит автомобиль Медицина

Пенза, 20 июня 2020. PenzaNews. 71-летняя врач-инфекционист колышлейской районной больницы Тамара Сайкова, которая вошла в число семи победителей прошедшего в Пензенской области конкурса профессионального мастерства «Мы во все времена благодарны тебе, беспокойное сердце врача», получит автомобиль в подарок.

Фото: Health.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, такое решение принял губернатор Иван Белозерцев.

По информации ведомства, в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 Тамара Сайкова в силу возраста могла уйти на самоизоляцию, но она осталась на рабочем месте и возглавила инфекционную службу районной больницы.

Другие врачи-специалисты и средние медицинские работники инфекционных отделений ЦРБ работали под ее непосредственным руководством.