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Одна из победительниц пензенского конкурса профмастерства среди врачей получит автомобиль

10:22 | 20.06.2020 | Медицина

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Пенза, 20 июня 2020. PenzaNews. 71-летняя врач-инфекционист колышлейской районной больницы Тамара Сайкова, которая вошла в число семи победителей прошедшего в Пензенской области конкурса профессионального мастерства «Мы во все времена благодарны тебе, беспокойное сердце врача», получит автомобиль в подарок.

Одна из победительниц пензенского конкурса профмастерства среди врачей получит автомобиль

Фото: Health.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, такое решение принял губернатор Иван Белозерцев.

По информации ведомства, в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 Тамара Сайкова в силу возраста могла уйти на самоизоляцию, но она осталась на рабочем месте и возглавила инфекционную службу районной больницы.

Другие врачи-специалисты и средние медицинские работники инфекционных отделений ЦРБ работали под ее непосредственным руководством.

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