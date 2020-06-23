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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 4 тыс. 451 случай заражения коронавирусом, 3 тыс. 894 человека выписаны, 35 пациентов умерли

В Пензе за сутки подтверждено 55 случаев заражения коронавирусом

12:10 | 23.06.2020 | Медицина

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Пенза, 23 июня 2020. PenzaNews. 55 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 из 71, подтвержденного в Пензенской области за последние сутки, зарегистрировано в Пензе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 23 июня.

В Пензе за сутки подтверждено 55 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем добавляется, что по два факта инфицирования зафиксировано в Кузнецке, Лунинском и Городищенском районах, по одному — в Нижнеломовском, Камешкирском, Сосновоборском, Бессоновском, Пензенском, Мокшанском, Лопатинском, Сердобском, Шемышейском и Малосердобинском.

«Среди пациентов один ребенок 8 лет», — отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что под медицинским наблюдением находятся 5 тыс. 647 человек, сняты с него 17 тыс. 629.

В тексте добавляется также, что на коронавирус проверены около 127 тыс. человек, проведено около 135 тыс. тестов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 23 июня в Пензенской области зарегистрировано 4 тыс. 451 случай заражения COVID-19. Выписаны 3 тыс. 894 пациента. 35 человек умерли.

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