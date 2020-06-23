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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 4 тыс. 451 случай заражения коронавирусом, 3 тыс. 894 человека выписаны, 35 пациентов умерли

В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 35

10:47 | 23.06.2020 | Медицина

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Пенза, 23 июня 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области до 35, за последние сутки зарегистрирован один летальный исход. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.35 вторника, 23 июня.

В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 35. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

За сутки в регионе выписаны 163 пациента, всего выздоровели 3 тыс. 894 человека.

В Пензенской области за последние сутки зафиксирован 71 новый случай заражения коронавирусом, за весь период их подтверждено 4 тыс. 451.

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В России зарегистрировано 599 тыс. 705 случаев инфицирования COVID-19, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 7 тыс. 425 человек.

За весь период в стране выздоровели 356 тыс. 429 человек, из них 12 тыс. 13 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 8 тыс. 359, за сутки зарегистрировано 153 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму.

Действие ряда ограничений продлено по 30 июня.

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