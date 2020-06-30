В Пензе озвучены первые результаты переливания плазмы с антителами к коронавирусу Медицина

Пенза, 30 июня 2020. PenzaNews. Процедура переливания плазмы с антителами к коронавирусу проведена в Пензенской области более чем 20 пациентам, трое из которых будут выписаны из клинического центра специализированных видов медицинской помощи в ближайшее время. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального Минздрава во вторник, 30 июня.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«У 80% больных после введения плазмы наблюдается положительная динамика в состоянии здоровья», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что сами пациенты отмечают улучшение самочувствия.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 11 июня 2020 года стало известно, что первая в Пензенской области процедура переливания плазмы с антителами к коронавирусу проведена в клиническом центре СВМП. Донорский продукт получила женщина.

Обследование доноров и людей, перенесших новую коронавирусную инфекцию, на наличие антител к COVID-19 организовано в Пензе на базе областного клинического центра крови.