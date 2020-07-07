В Пензенской области стали делать меньше тестов на коронавирус — министр Медицина

Пенза, 7 июля 2020. PenzaNews. Число исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, проводимых в лабораториях на базе государственных медицинских учреждений Пензенской области, уменьшилось за последнее время. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин.

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«В начале заболевания, появления коронавирусной инфекции приходилось исследовать очень много населения, в том числе и очаги обследовали. Когда мы брали поголовно у всех, у контактных людей [...] эти анализы, да, очередь была. Иногда была очередь даже и до семи дней. Сейчас не более двух дней. В течение двух дней анализы уже готовы», — сказал он, отвечая на вопрос ведущей программы «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза» Ирины Заварцевой.

Александр Никишин уточнил, что в регионе исследования на коронавирус проводятся на базе семи лабораторий при государственных медучреждениях.

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«Если раньше [...] количество тестов было огромное, и лаборатории просто не справлялись, сейчас [число] тестов уменьшилось, лаборатории справляются», — подчеркнул министр.

По его словам, в основном исследования проводятся в случаях, когда высокая температура держится у пациента более 4 дней.

Вместе с тем Александр Никишин обратил внимание на то, что для назначения лечения результаты теста не имеют первоочередного значения.

«Анализ-то больше нужен больше для того, чтобы обследовать окружающих, контактных людей, а для лечения [...] основное — это «клиника», — пояснил глава Минздрава Пензенской области.