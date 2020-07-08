В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у шестерых детей Медицина

Пенза, 8 июля 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена в Пензенской области за последние сутки у 72 человек, в том числе у шестерых детей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в среду, 8 июля.

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«Пациенты-дети: 7 лет; 5 лет; 15 лет; 9 лет; 4 года; 4 месяца», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что 29 новых случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировано в Пензе, 21 — в Заречном, шесть — в Нижнеломовском районе, по четыре — в Пензенском и Бессоновском, в Лунинском — три, в Земетчинском — два, по одному — в Мокшанском, Наровчатском и Спасском.

«Находятся под наблюдением 4 тыс. 940 человек. Сняты с наблюдения 21 тыс. 246», — отмечается в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 8 июля в Пензенской области зарегистрировано 5 тыс. 558 случаев заражения COVID-19. 4 тыс. 982 человека выписаны. 54 пациента умерли.