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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 5 тыс. 558 случаев заражения коронавирусом, 4 тыс. 982 человека выписаны, 54 пациента умерли

В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 54

10:38 | 08.07.2020 | Медицина

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Пенза, 8 июля 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области до 54, за последние сутки зарегистрировано два летальных исхода. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 среды, 8 июля.

В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 54. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В регионе подтверждено 72 новых случая заражения коронавирусом, за весь период их зафиксировано 5 тыс. 558.

Общее число выздоровевших в Пензенской области — 4 тыс. 982, за последние сутки выписаны 25 человек.

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В России зарегистрировано 700 тыс. 792 случая инфицирования COVID-19, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 6 тыс. 562 человек.

За весь период в стране выздоровели 472 тыс. 511 человек, из них 8 тыс. 631 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 10 тыс. 667, за сутки зарегистрировано 173 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму. Действие ряда ограничений продлено по 12 июля.

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