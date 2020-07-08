В Пензенской области за сутки проведено более 2 тыс. тестов на коронавирус Медицина

Пенза, 8 июля 2020. PenzaNews. Более 2 тыс. тестов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 проведено в Пензенской области за последние сутки. Это следует из данных, опубликованных на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

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По состоянию на 7 июля в регионе было выполнено 163 тыс. 338 тестов на COVID-19: 50 тыс. 574 — в центре гигиены и эпидемиологии Пензенской области, еще 112 тыс. 764 — в лабораториях лечебной сети.

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Согласно сведениям, актуальным на 8 июля, число проведенных тестов на коронавирус достигло 165 тыс. 401: в ЦГЭ — 50 тыс. 989, в лабораториях лечебной сети — 114 тыс. 412.

Количество людей, обследованных на COVID-19, выросло за последние сутки со 154 тыс. 459 до 156 тыс. 487.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по словам министра здравоохранения Пензенской области Александра Никишина, нагрузка на лаборатории в последнее время снизилась, поскольку в регионе стали проводить меньше тестов на коронавирус. Он заявил, что срок ожидания результатов составляет не более двух дней.