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В рамках запуска санавиации в Пензенской области запланировано обучение 15 медработников

10:57 | 09.07.2020 | Медицина

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Пенза, 9 июля 2020. PenzaNews. Пятнадцать медработников пройдут обучение в рамках реализации проекта по запуску санитарной авиации на территории Пензенской области. Об этом сообщил главный врач областной станции скорой медицинской помощи Владимир Атякшев.

В рамках запуска санавиации в Пензенской области запланировано обучение 15 медработников. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В первую очередь это врачи-реаниматологи и анестезиологи, а также средний медперсонал — фельдшеры и медсестры», — пояснил он.

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Владимир Атякшев уточнил, что обучение будет организовано в формате выездных сессий в период с 27 июля по 3 августа.

По информации пресс-службы Минздрава Пензенской области, к медицинской эвакуации больных с использованием воздушных судов планируется приступить в регионе в июле 2020 года. До конца текущего года запланировано примерно 30 вылетов.

Запуск санитарной авиации в Пензенской области предусмотрен региональным проектом «Развитие первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

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