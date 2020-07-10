В Пензенской области коронавирус подтвержден у двоих детей Медицина

Пенза, 10 июля 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена в Пензенской области за последние сутки у 35 человек, в том числе у двоих детей в возрасте 10 месяцев и 7 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в пятницу, 10 июля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 26 новых случаев инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе, по три — в Мокшанском и Нижнеломовском районах, по одному — в Кузнецком, Лунинском и Земетчинском.

«Под наблюдением — 4 тыс. 916 человек, сняты с наблюдения — 21 тыс. 855», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что за сутки количество граждан, обследованных на новую коронавирусную инфекцию, увеличилось более чем на 2,2 тыс. — до 161,1 тыс. человек, а число проведенных тестов — на 2,3 тыс. — почти до 170,2 тыс.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 10 июля в Пензенской области зарегистрировано 5 тыс. 663 случая заражения новой коронавирусной инфекции. Выписаны 5 тыс. 126 человек. Умерли 60 пациентов.