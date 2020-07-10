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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 5 тыс. 663 случая заражения коронавирусом, 5 тыс. 126 человек выписаны, 60 пациентов умерли

Число умерших пациентов с коронавирусом в Пензенской области выросло до 60

11:05 | 10.07.2020 | Медицина

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Пенза, 10 июля 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области до 60, за последние сутки зарегистрировано четыре летальных исхода. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 11.00 пятницы, 10 июля.

Число умерших пациентов с коронавирусом в Пензенской области выросло до 60. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В регионе подтверждено 35 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период их зафиксировано 5 тыс. 663.

Общее число выздоровевших в Пензенской области — 5 тыс. 126, за последние сутки выписаны 65 человек.

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В России зарегистрировано 713 тыс. 936 случаев инфицирования COVID-19, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 6 тыс. 635 человек.

За весь период в стране выздоровели 489 тыс. 68 человек, из них 7 тыс. 752 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 11 тыс. 17, за сутки зарегистрировано 174 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму. Действие ряда ограничений продлено по 26 июля.

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