Все новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе — власти региона Медицина

Пенза, 13 июля 2020. PenzaNews. Все 35 новых случаев заражения коронавирусом, подтвержденных в Пензенской области за последние сутки, зарегистрировано в Пензе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в понедельник, 13 июля.

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«Новых выявленных — 35. Пациенты от 20 до 66 лет. Все заболевшие — жители Пензы», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что под наблюдением в регионе находятся 4 тыс. 608 человек.

В сообщении уточняется, что всего на коронавирус проверены 166 тыс. 688 человек, проведено 176 тыс. 15 тестов.

По состоянию на 13 июля в Пензенской области зарегистрировано 5 тыс. 768 случаев заражения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 5 тыс. 146 человек выписаны, 66 пациентов умерли.