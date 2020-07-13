EN
21:31:59 Понедельник, 13 июля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 5 тыс. 768 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 146 человек выписаны, 66 пациентов умерли

Все новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе — власти региона

12:44 | 13.07.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 13 июля 2020. PenzaNews. Все 35 новых случаев заражения коронавирусом, подтвержденных в Пензенской области за последние сутки, зарегистрировано в Пензе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в понедельник, 13 июля.

Все новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе — власти региона. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Новых выявленных — 35. Пациенты от 20 до 66 лет. Все заболевшие — жители Пензы», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что под наблюдением в регионе находятся 4 тыс. 608 человек.

В сообщении уточняется, что всего на коронавирус проверены 166 тыс. 688 человек, проведено 176 тыс. 15 тестов.

По состоянию на 13 июля в Пензенской области зарегистрировано 5 тыс. 768 случаев заражения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 5 тыс. 146 человек выписаны, 66 пациентов умерли.

Новости партнеров
Читайте также
Компания «Барс» предложила реализовать проекты по переработке отходов предприятий Пензенский «Дизель» заключил контракт с нападающим Алексеем Факировым
На строительство жилья в Кривошеевке из федерального бюджета выделено более 285 млн. рублей В ДТП с участием трех машин в Пензе пострадали два человека — ГИБДД
Вратарей пензенского «Дизеля» будет тренировать Сергей Агеев Министр сельского хозяйства больше не будет исполнять обязанности зампреда правительства
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама