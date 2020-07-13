В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом достигло 66 Медицина

Пенза, 13 июля 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области до 66, за последние сутки зарегистрирован один летальный исход. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.45 понедельника, 13 июля.

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В регионе подтверждено 35 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период их зафиксировано 5 тыс. 768.

Общее число выздоровевших в Пензенской области — 5 тыс. 146. За последние сутки никто из пациентов не выписан.

В России зарегистрировано 733 тыс. 699 случаев инфицирования COVID-19, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 6 тыс. 537 человек.

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За весь период в стране выздоровели 504 тыс. 21 человек, из них 2 тыс. 960 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 11 тыс. 439, за сутки зарегистрировано 104 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму.

9 июля губернатор Иван Белозерцев подписал постановление, которым действие ряда ограничений было продлено по 26 июля. Однако на следующий день этот период был сокращен. По последней информации, ограничения в связи с коронавирусом будут действовать в Пензенской области по 25 июля.