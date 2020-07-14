В пензенскую облбольницу поступил операционный нейрохирургический микроскоп Медицина

Пенза, 14 июля 2020. PenzaNews. Операционный нейрохирургический микроскоп OPMI Pentero 900 стоимостью около 30 млн. рублей, приобретенный за счет средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Здравоохранение», поступил в пензенскую областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Операционный микроскоп, представляющий собой визуализационную систему нового поколения, переводит технологический прогресс в медицинские инновации», — отметили в ведомстве.

В министерстве пояснили, что оборудование дает возможность хирургу видеть неискаженную картинку операционного поля без напряжения зрения, что особенно важно во время длительных операций, а также записывать происходящее на видео.

«Основным преимуществом операционного нейрохирургического микроскопа является интеграция интраоперационных модулей, позволяющая проводить визуальный анализ васкулярной динамики кровообращения», — сказали в пресс-службе.

В Минздраве добавили, что оперативные вмешательства с использованием современной системы, как ожидается, в год смогут получить 300–400 пациентов, в том числе с опухолях головного и спинного мозга.