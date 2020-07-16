В Пензе и Заречном за сутки подтверждено по 16 новых случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 16 июля 2020. PenzaNews. По 16 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Пензе и Заречном за последние сутки. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в четверг, 16 июля.

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В нем добавляется, что еще по одному факту инфицирования COVID-19 за сутки зарегистрировано в Пензенском, Лунинском, Нижнеломовском, Сердобском, Мокшанском, Наровчатском и Колышлейском районах.

В сообщении отмечается, что среди 39 заразившихся есть шестеро детей в возрасте от двух до 17 лет.

«Находятся под наблюдением 4 тыс. 243 человека. Сняты с наблюдения 23 тыс. 116», — уточняется в тексте.

Из сообщения также следует, что число проведенных в регионе тестов на коронавирус за сутки увеличилось на 2 тыс. 75 — до 180 тыс. 717, а общее количество проверенных на COVID-19 граждан достигло 171 ты. 233.

По состоянию на 16 июля в Пензенской области зарегистрировано 5 тыс. 883 случая заражения коронавирусом, 5 тыс. 229 человек выписаны, 69 пациентов умерли.