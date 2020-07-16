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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 5 тыс. 883 случая заражения коронавирусом, 5 тыс. 229 человек выписаны, 69 пациентов умерли

В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 69

10:41 | 16.07.2020 | Медицина

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Пенза, 16 июля 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области до 69, за последние сутки зарегистрирован один летальный исход. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 четверга, 16 июля.

В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 69. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В регионе подтверждено 39 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период их зафиксировано 5 тыс. 883.

Общее число выздоровевших в Пензенской области — 5 тыс. 229. За последние сутки выписан 21 человек.

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В России зарегистрировано 752 тыс. 797 случаев инфицирования COVID-19, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 6 тыс. 428 человек.

За весь период в стране выздоровели 531 тыс. 692 человека, из них 8 тыс. 443 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 11 тыс. 937, за сутки зарегистрировано 167 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму.

9 июля губернатор Иван Белозерцев подписал постановление, которым действие ряда ограничений было продлено по 26 июля. Однако на следующий день этот период был сокращен. По последней информации, ограничения в связи с коронавирусом будут действовать в Пензенской области по 25 июля.

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