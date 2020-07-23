Большинство новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Пензе и Лопатинском районе Медицина

Пенза, 23 июля 2020. PenzaNews. 34 случая заражения коронавирусом из 45, подтвержденных в Пензенской области за последние сутки, приходится на Пензу и Лопатинский район, где зарегистрировано 18 и 16 фактов инфицирования COVID-19 соответственно. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в четверг, 23 июля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем добавляется, что еще четыре случая зафиксировано в Шемышейском районе, по одному — в Малосердобинском, Сердобском, Лунинском, Пензенском, Мокшанском, Иссинском и Бессоновском.

В сообщении отмечается, что среди заразившихся пятеро детей в возрасте четырех и семи месяцев, а также одного года, 4 и 8 лет.

«Находятся под наблюдением 3 тыс. 453 человека, сняты с наблюдения 24 тыс. 548», — уточняется в тексте.

Из него также следует, что число проведенных в регионе тестов на коронавирус за сутки увеличилось на 2 тыс. 739 — до 191 тыс. 320, а общее количество проверенных на COVID-19 граждан достигло 180 тыс. 425.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 23 июля в Пензенской области зарегистрировано 6 тыс. 154 случая заражения коронавирусом, 5 тыс. 345 человек выписаны, 76 пациентов умерли.