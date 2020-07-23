В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 76 Медицина

Пенза, 23 июля 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области до 76, за последние сутки зарегистрирован один летальный исход. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.00 четверга, 23 июля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В регионе подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период их зафиксировано 6 тыс. 154.

Общее число выздоровевших в Пензенской области — 5 тыс. 345. За последние сутки выписаны 23 человека.

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В России зарегистрировано 795 тыс. 38 случаев инфицирования COVID-19, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 5 тыс. 848 человек.

За весь период в стране выздоровели 580 тыс. 330 человек, из них 8 тыс. 277 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 12 тыс. 892, за сутки зарегистрировано 147 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 25 июля.