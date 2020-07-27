В Пензе и Заречном за сутки подтверждено 38 случаев коронавируса, в районах области — ни одного Медицина

Пенза, 27 июля 2020. PenzaNews. 38 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за последние сутки на территории двух городских округов — 35 в Пензе и три в Заречном, при этом в районах области не подтверждено ни одного нового факта инфицирования COVID-19. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой регионального правительства в понедельник, 27 июля.

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«Находятся под наблюдением 3 тыс. 300 человек. Сняты с наблюдения 25 тыс. 72», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что в регионе проведено 195 тыс. 878 тестов на коронавирус: 55 тыс. 906 — в вирусологической лаборатории центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области, 139 тыс. 972 — в лабораториях лечебной сети.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 27 июля в Пензенской области зарегистрировано 6 тыс. 324 случая заражения коронавирусом, 5 тыс. 418 человек выписаны, 80 пациентов умерли.