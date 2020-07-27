В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом достигло 80 Медицина

Пенза, 27 июля 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области до 80, за последние сутки зарегистрирован один летальный исход. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 понедельника, 27 июля.

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В регионе подтверждено 38 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период их зафиксировано 6 тыс. 324.

Общее число выздоровевших в Пензенской области — 5 тыс. 418. За последние сутки выписаны три человека.

В России зарегистрировано 818 тыс. 120 случаев инфицирования COVID-19, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 5 тыс. 635 человек.

За весь период в стране выздоровели 603 тыс. 329 человек, из них 3 тыс. 79 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 13 тыс. 354, за сутки зарегистрировано 85 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 июля.

