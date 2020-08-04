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«Автобус здоровья» посетил двор на улице Егорова в Пензе

09:20 | 04.08.2020 | Медицина

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Пенза, 4 августа 2020. PenzaNews. Выездная медицинская бригада центра общественного здоровья и медицинской профилактики проконсультировала жителей во дворе дома №20 на улице Егорова в Пензе в рамках проекта «Автобус здоровья».

«Автобус здоровья» посетил двор на улице Егорова в Пензе

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщает пресс-служба городской администрации, все желающие получили возможность, не посещая поликлинику, измерить артериальное давление, уровень сахара и холестерина в крови, а также задать волнующие вопросы терапевту.

Помимо этого, медработники провели анкетирование с целью выявления приверженности правилам здорового образа жизни и раздали информационные материалы.

Реализация проекта «Автобус здоровья» рассчитана на август и сентябрь 2020 года. Выезды во дворы будут осуществляться по графику, который размещен на сайте мэрии.

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