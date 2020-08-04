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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 6 тыс. 699 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 664 человека выписаны, 84 пациента умерли

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и четырех районах области

12:12 | 04.08.2020 | Медицина

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Пенза, 4 августа 2020. PenzaNews. 44 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано за последние сутки в Пензе, четыре — в Городищенском районе, три — в Кузнецком, два — в Пензенском, один — в Никольском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 4 августа.

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и четырех районах области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что среди 54 новых пациентов детей нет.

«Находятся под наблюдением 3 тыс. 233 человека, сняты с наблюдения 25 тыс. 757», — добавляется в сообщении.

Из текста также следует, что за последние сутки число проведенных в регионе тестов на коронавирус увеличилось на 586 — до 205 тыс. 687.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 4 августа в Пензенской области зарегистрировано 6 тыс. 699 случаев заражения COVID-19, 5 тыс. 664 человека выписаны, 84 пациента умерли.

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