В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 84 Медицина

Пенза, 4 августа 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области до 84, за последние сутки зарегистрирован один летальный исход. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 вторника, 4 августа.

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В регионе подтверждено 54 новых случая заражения коронавирусом, за весь период их зафиксировано 6 тыс. 699.

Общее число выздоровевших в Пензенской области — 5 тыс. 664. За последние сутки выписаны 47 человек.

В России зарегистрировано 861 тыс. 423 случая инфицирования COVID-19, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 5 тыс. 159 человек.

За весь период в стране выздоровели 661 тыс. 471 человек, из них 7 тыс. 878 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 14 тыс. 351, за сутки зарегистрировано 144 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 13 августа.

