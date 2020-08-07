EN
12:24:09 Пятница, 7 августа
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 6 тыс. 855 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 876 человек выписаны, 87 пациентов умерли

Суд обязал больницу в Кузнецке закупить кардиологическое оборудование

11:22 | 07.08.2020 | Медицина

Печать

Кузнецк, 7 августа 2020. PenzaNews. Суд возложил на межрайонную больницу в Кузнецке Пензенской области обязанность по обеспечению кардиологического отделения необходимым оборудованием.

Суд обязал больницу в Кузнецке закупить кардиологическое оборудование. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ранее с соответствующим иском в интересах неопределенного круга лиц к государственному бюджетному учреждению здравоохранения обратился прокурор города.

В ходе проведенной совместно с областным Минздравом проверки было установлено, что оснащение кардиологического отделения кузнецкой межрайонной больницы не соответствует требованиям, предъявляемым министерством здравоохранения России.

Согласно решению суда, учреждение должно приобрести временный электрокардиостимулятор, электрокардиостимулятор для трансвенозной эндокардиальной и наружной электрической стимуляции сердца, аппарат для вспомогательного кровообращения, а также сейф для хранения ядовитых и сильнодействующих медицинских препаратов.

Новости партнеров
Читайте также
Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и шести районах В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 87
Пензенская «Лагуна-УОР» не прошла в финал чемпионата России В Пензе восемь человек осуждены за инсценировку ДТП ради страховых выплат
Клуб «Локомотив-Пенза» одержал седьмую победу подряд В четырех районах Пензенской области образовательные организации готовы к учебному году
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама