Суд обязал больницу в Кузнецке закупить кардиологическое оборудование Медицина

Кузнецк, 7 августа 2020. PenzaNews. Суд возложил на межрайонную больницу в Кузнецке Пензенской области обязанность по обеспечению кардиологического отделения необходимым оборудованием.

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Ранее с соответствующим иском в интересах неопределенного круга лиц к государственному бюджетному учреждению здравоохранения обратился прокурор города.

В ходе проведенной совместно с областным Минздравом проверки было установлено, что оснащение кардиологического отделения кузнецкой межрайонной больницы не соответствует требованиям, предъявляемым министерством здравоохранения России.

Согласно решению суда, учреждение должно приобрести временный электрокардиостимулятор, электрокардиостимулятор для трансвенозной эндокардиальной и наружной электрической стимуляции сердца, аппарат для вспомогательного кровообращения, а также сейф для хранения ядовитых и сильнодействующих медицинских препаратов.