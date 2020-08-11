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В Пензенской области подведены промежуточные итоги акции «Автобус здоровья»

11:31 | 11.08.2020 | Медицина

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Пенза, 11 августа 2020. PenzaNews. Врачи пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики проконсультировали около 330 человек в рамках реализации акции «Автобус здоровья», стартовавшей в начале августа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В Пензенской области подведены промежуточные итоги акции «Автобус здоровья»

Фото: Health.pnzreg.ru

«Среди прошедших обследование преобладает женское население — 83%», — сказали в ведомстве, добавив, что 65% обратившихся к специалистам составили люди старше 65 лет.

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В министерстве отметили, что у 11% граждан выявлено ожирение, а 64% обследованных направлены в поликлинику на дополнительное обследование для определения причин высокого уровня холестерина в крови.

«Опрос населения показал, что 75% респондентов ежедневно потребляют 400 граммов овощей и фруктов, 90% считают свою физическую активность достаточной. [...] Около 95% населения, согласно результатам анкетирования, не курят и не злоупотребляет алкоголем, но, к сожалению, только 40% граждан контролирует потребление соли в течение дня», — пояснили в пресс-службе.

В Минздраве напомнили, что акция «Автобус здоровья» будет проводиться до 11 сентября.

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