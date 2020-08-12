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Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и 12 районах

11:58 | 12.08.2020 | Медицина

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Пенза, 12 августа 2020. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы за последние сутки в Пензе и 12 районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в среду, 12 августа.

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и 12 районах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что в Пензе подтверждено 29 фактов инфицирования COVID-19, в Пензенском районе — пять, в Мокшанском и Кузнецком — по три, в Белинском, Бессоновском, Городищенском и Лунинском — по два, в Сосновоборском, Неверкинском, Иссинском, Сердобском и Колышлейском — по одному.

В тексте отмечается, что среди 53 заразившихся есть двое детей в возрасте одного года и 3 лет.

«Находятся под наблюдением 3 тыс. 310 человек, сняты с наблюдения 26 тыс. 453», — добавляется в сообщении.

Из него также следует, что число проведенных в регионе тестов на COVID-19 увеличилось за последние сутки на 1 тыс. 871 — до 218 тыс. 535.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», согласно данным оперативного штаба, по состоянию на 12 августа в Пензенской области зарегистрировано 7 тыс. 101 случай заражения коронавирусом, выздоровели 6 тыс. 439 человек, умерли 92 пациента.

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