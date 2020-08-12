В Пензенской области за сутки подтверждено 53 случая заражения коронавирусом, 133 человека выписаны Медицина

Пенза, 12 августа 2020. PenzaNews. 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 133 человека. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 среды, 12 августа.

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Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 101 случай заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 6 тыс. 439.

Умерли 92 человека, за последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

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В России зафиксировано 902 тыс. 701 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 5 тыс. 102 человек.

За весь период в стране выздоровели 710 тыс. 298 человек, из них 7 тыс. 123 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 15 тыс. 260, за сутки зарегистрировано 129 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 13 августа.

