В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у восьмерых детей Медицина

Пенза, 13 августа 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена в Пензенской области за последние сутки у 55 человек, восемь из которых — дети в возрасте от одного года до 11 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в четверг, 13 августа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 30 новых случаев заражения зарегистрировано в Пензе, восемь — в Пензенском районе, четыре — в Шемышейском, по три — в Городищенском и Бессоновском, по два — в Кузнецком и Иссинском, по одному — в Колышлейском, Никольском и Лунинском.

«Находятся под наблюдением 3 тыс. 337 человек, сняты с наблюдения 26 тыс. 615», — добавляется в сообщении.

Из текста также следует, что число проведенных в регионе тестов на COVID-19 за сутки увеличилось на 1 тыс. 953 — до 220 тыс. 488

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», согласно данным оперативного штаба, по состоянию на 13 августа в Пензенской области зарегистрировано 7 тыс. 156 случаев заражения коронавирусом, 6 тыс. 568 человек выздоровели, 93 пациента умерли.