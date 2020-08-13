В Пензенской области за сутки подтверждено 55 случаев заражения коронавирусом, 129 человек выписаны Медицина

Пенза, 13 августа 2020. PenzaNews. 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 129 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 четверга, 13 августа.

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Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 156 случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 6 тыс. 568.

Умерли 93 человека, за последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

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В России зафиксировано 907 тыс. 758 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 5 тыс. 57 человек.

За весь период в стране выздоровели 716 тыс. 396 человек, из них 6 тыс. 98 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 15 тыс. 384, за сутки зарегистрировано 124 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 27 августа.

