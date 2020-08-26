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Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и шести районах

14:19 | 26.08.2020 | Медицина

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Пенза, 26 августа 2020. PenzaNews. 52 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано за последние сутки в Пензе, два — в Мокшанском районе, по одному — в Нижнеломовском, Бековском, Пензенском, Городищенском и Лопатинском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в среду, 26 августа.

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и шести районах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Среди пациентов один 6-летний ребенок», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что под наблюдением находятся 3 тыс. 352 человека, сняты с него 27 тыс. 870.

Из текста также следует, что число проведенных в регионе тестов на COVID-19 за сутки увеличилось на 2 тыс. 237 — до 242 тыс. 627.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 26 августа в Пензенской области лабораторно подтверждено 7 тыс. 801 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, 7 тыс. 370 человек выздоровели, 104 пациента умерли.

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