В Пензенской области за сутки подтверждено 59 случаев заражения коронавирусом, 53 человека выписаны
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Пенза, 26 августа 2020. PenzaNews. 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 53 человека. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 среды, 26 августа.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 801 случай заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 7 тыс. 370.
Умерли 104 человека, за последние сутки зарегистрирован один летальный исход.
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В России зафиксировано 970 тыс. 865 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 4 тыс. 676 человек.
За весь период в стране выздоровели 786 тыс. 150 человек, из них 6 тыс. 403 — за последние сутки.
Количество умерших достигло 16 тыс. 683, за сутки зарегистрировано 115 летальных исходов.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.
Действие ряда ограничений продлено в регионе по 10 сентября.