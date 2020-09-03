Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и 11 районах Медицина

Пенза, 3 сентября 2020. PenzaNews. 41 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован за последние сутки в Пензе, 24 — в Заречном, по четыре — в Бековском и Пензенском районах, три — в Сердобском, два — в Кузнецком, по одному — в Бессоновском, Иссинском, Сосновоборском, Колышлейском, Каменском, Шемышейском и Никольском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в четверг, 3 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что среди пациентов есть шестеро детей возрасте одного года, 5, 6 и 9 лет.

«Находятся под наблюдением 3 тыс. 583 человека, сняты с наблюдения 28 тыс. 622», — добавляется в тексте.

Из него также следует, что число проведенных в регионе тестов на COVID-19 за сутки увеличилось на 2 тыс. 223 — до 258 тыс. 489.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 3 сентября в Пензенской области лабораторно подтверждено 8 тыс. 364 случая заражения коронавирусом, выздоровели 7 тыс. 778 человек, умерли 110 пациентов.